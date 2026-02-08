Atlético empata em casa pelo Mineiro, Grêmio vence Novo Hamburgo no Gauchão e São Paulo vence no Paulistão

A noite deste sábado (7) foi de emoções distintas para Atlético-MG e Grêmio nos campeonatos estaduais. Enquanto o Galo ficou no empate por 1 a 1 com o Athletic, na Arena MRV, pelo Campeonato Mineiro, o Tricolor gaúcho venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0, na Arena, e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho.
Pela sétima rodada do Mineiro, o Atlético começou melhor e abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. A jogada teve início com o goleiro Everson, que fez um lançamento preciso para Renan Lodi. O lateral dominou com categoria e finalizou com tranquilidade na saída do goleiro, colocando o Galo em vantagem.
Apesar do bom início, o Atlético não conseguiu ampliar e acabou sofrendo o empate na etapa final, com o Athletic equilibrando as ações e segurando o resultado até o apito final. Com o 1 a 1, o Galo chegou aos 11 pontos e segue na briga pela liderança do Grupo A, disputando posição diretamente com a URT, que encara o Tombense ainda neste sábado.
A partida também marcou a estreia do atacante Mateo Cassierra, que entrou nos minutos finais e fez sua primeira aparição com a camisa alvinegra. Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Itabirito no sábado de Carnaval, em Nova Lima, em confronto decisivo por uma vaga nas semifinais do Estadual.
Já pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio fez valer o mando de campo e venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0, em jogo único das quartas de final. A equipe gremista teve maior presença ofensiva ao longo do primeiro tempo, criou as melhores chances, mas não conseguiu tirar o zero do placar antes do intervalo.
Na etapa final, aos sete minutos, Carlos Vinícius sofreu pênalti após a bola tocar no braço do defensor dentro da área. Após revisão do VAR, o árbitro confirmou a infração, e o próprio atacante cobrou com precisão para marcar o gol da vitória.
Com o resultado, o Grêmio garante vaga nas semifinais do Gauchão e aguarda a definição do próximo adversário. Antes disso, o Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, quando enfrenta o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O São Paulo venceu o Primavera por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira, no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e voltou a reagir na competição. Com o resultado, o Tricolor conquistou três pontos importantes e segue na disputa por uma vaga nas quartas de final do Estadual.
As duas equipes chegaram ao confronto empatadas com sete pontos e fora da zona de classificação. Empurrado pela torcida, o São Paulo teve melhor desempenho no primeiro tempo e criou as principais oportunidades, mas perdeu ritmo após uma paralisação causada por um choque de cabeça envolvendo um jogador do Primavera.
No segundo tempo, o Primavera abriu o placar com Gabriel Poveda, em chute que desviou na defesa. O Tricolor respondeu aos 25 minutos com gol de Lucas Moura, após jogada iniciada por Calleri, e garantiu a virada aos 34, com Calleri convertendo pênalti marcado após revisão do VAR, mantendo o time vivo na briga pela classificação.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram
Leia mais