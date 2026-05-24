Homem ameaça pai idoso com faca, avança contra policiais e morre baleado em Três Lagoas

Renato Marian, de 40 anos, morreu após ser baleado por um policial militar na noite de sexta-feira (23), no Bairro Jardim Carandá, em Três Lagoas. Segundo o boletim de ocorrência, ele ameaçava o próprio pai, de 71 anos, com uma faca dentro de casa e teria avançado contra os policiais durante a abordagem.

O caso foi registrado como a 45ª morte decorrente de intervenção de agente do Estado em Mato Grosso do Sul neste ano.

A Polícia Militar foi acionada após moradores denunciarem uma confusão em uma residência localizada na Viela João Camargo Machado. Conforme as ligações feitas ao 190, Renato estaria agredindo o pai e portava uma faca e um pedaço de madeira. Testemunhas relataram ter ouvido gritos e sons de objetos sendo quebrados no imóvel.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o portão da casa trancado. Ainda de acordo com o registro policial, Renato ignorou as ordens para abrir a residência, o que levou um dos militares a pular o muro para permitir a entrada das demais equipes.

Neste momento, conforme o boletim, Renato saiu do interior da casa segurando uma faca. Os policiais ordenaram que ele largasse a arma, mas a determinação não teria sido obedecida. Em seguida, o homem teria avançado contra um dos militares e acabou baleado.

Mesmo ferido, Renato ainda correu para o banheiro da residência antes de ser socorrido pelos próprios policiais. Ele foi encaminhado ao Hospital Auxiliadora, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Após a ocorrência, o pai da vítima relatou à polícia que o filho chegou em casa visivelmente alterado, aparentemente sob efeito de drogas, e passou a destruir móveis e objetos antes de tentar atacá-lo com a faca.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas como morte decorrente de intervenção legal de agente do Estado, tentativa de homicídio e violência doméstica.

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