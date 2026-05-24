SUV capota após batida em cruzamento e fica tombada por mais de três horas no São Bento

Reprodução/redes sociais
Reprodução/redes sociais

Uma Toyota Hilux SW4 capotou no início da tarde desse sábado (23) no cruzamento das ruas Guerra Junqueira e Clóvis Beviláqua, no Bairro São Bento, em Campo Grande. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que flagrou o momento em que um dos veículos avança a preferencial e provoca a colisão.

As imagens mostram um Volkswagen Polo Robust seguindo pela Rua Clóvis Beviláqua quando atinge a lateral da SUV, que trafegava pela Rua Guerra Junqueira. Com a força do impacto, a Hilux SW4 perdeu o controle, capotou e parou tombada no meio da via. Cinco pessoas estavam envolvidas no acidente. Três ocupavam a SUV e outras duas estavam no Polo. Apesar dos danos causados pela batida e do capotamento, ninguém ficou ferido.

Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu no início da tarde. Entretanto, até por volta das 16h, nenhuma equipe do Juizado de Trânsito havia comparecido ao local. Com isso, a SW4 permaneceu tombada no cruzamento por mais de três horas.

O trecho ficou parcialmente interditado e motoristas precisaram reduzir a velocidade para conseguir passar pela região.

 

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