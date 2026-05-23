Homem leva facada no pescoço após confusão em tabacaria de Terenos

Vítima recebeu atendimento médico e precisou levar pontos; suspeito não foi localizado

Uma discussão terminou com um homem ferido na madrugada deste sábado (23), em uma tabacaria de Terenos, município distante cerca de 17 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada na unidade de saúde da cidade com um corte no pescoço, o que levou ao acionamento da Polícia Militar.

Segundo o relato do homem ferido, ele estava no estabelecimento quando outro frequentador o atingiu com uma facada. Conforme contou, o golpe aconteceu de forma inesperada.

Já a proprietária da tabacaria afirmou que a confusão ocorreu na área externa do comércio. Ela relatou ter visto apenas uma movimentação intensa e, depois, foi informada por pessoas que estavam no local de que a briga teria começado por causa de uma mulher.

O homem recebeu atendimento médico, levou cerca de 13 pontos no lado esquerdo do pescoço e foi liberado em seguida.

Até o momento, o suspeito apontado como responsável pelo ataque não foi encontrado.

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