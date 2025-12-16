Grupo é preso em flagrante ao furtar frangos vivos de carreta em Campo Grande

Um grupo foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (15) enquanto furtava frangos vivos de uma carreta estacionada em um posto de combustíveis desativado, na Avenida Gury Marques, na região da Vila Moreninha II, em Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, o esquema era organizado e vinha sendo praticado de forma recorrente.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista da carreta, Ademir Alves de Carvalho, de 43 anos, foi apontado como responsável por permitir a retirada de parte da carga. Ele relatou à polícia que teria sido contratado para desviar os frangos transportados, que saíram de Poxoréu, no Mato Grosso, com destino a Rancharia, em São Paulo.

A investigação identificou ainda Ataide Joaquim da Silva, de 53 anos, como o responsável por propor o furto e negociar o pagamento com o motorista. Ataide trabalha com produção e venda de salgados e, segundo a polícia, pretendia utilizar os frangos desviados para revenda e uso comercial.

No local, Wellyngton Eguez da Silva, de 33 anos, e a esposa dele, Patrícia Ferreira de Oliveira, de 29 anos, auxiliavam no descarregamento das aves e no transporte da carga furtada para outro caminhão. Também participaram da ação Angela de Moraes Alves, de 45 anos, e Tania Rodrigues dos Santos, de 40 anos, esposa de Ademir, que ajudavam na retirada dos frangos da carreta e no carregamento do segundo veículo.

Durante a abordagem policial, Patrícia resistiu às ordens da equipe e precisou ser algemada. Ataide também tentou fugir do local, mas foi contido pelos policiais. Um adolescente de 16 anos participou da ação, foi ouvido e liberado posteriormente.

Todos os adultos envolvidos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde tiveram a prisão em flagrante lavrada. Eles devem responder por crimes como furto qualificado, associação criminosa, receptação, resistência, desobediência e corrupção de menor.

A carga de frangos permaneceu viva e ficou sob responsabilidade da polícia até ser retirada pelo proprietário. Os veículos utilizados no crime foram apreendidos, e o caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais