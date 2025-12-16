Homem é condenado a 24 anos por estupro das próprias filhas em Figueirão

Vítimas foram ameaçadas e sofreram violência psicológica

Um homem, que não teve a identidade divulgada pela Justiça, foi condenado a 24 anos e três meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de indenização de R$ 5 mil para cada vítima, pelo estupro de suas duas filhas adolescentes no município de Figueirão, a 258 quilômetros de Campo Grande.

O crime ocorreu entre os anos de 2015 e 2019, período em que as meninas tinham, respectivamente, 13 e 15 anos.

De acordo com a denúncia do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), o agressor utilizava de graves ameaças para manter o silêncio das vítimas. Ele dizia que mataria toda a família caso a filha mais velha revelasse os abusos. À mais nova, o homem afirmava que ninguém acreditaria em sua versão.

A violência sexual e psicológica imposta pelo pai deixou marcas profundas na saúde mental das adolescentes. Uma delas chegou a desenvolver depressão severa e tentou cometer suicídio.

A situação só veio à tona quando a vítima iniciou um tratamento psicológico, momento em que conseguiu revelar os crimes sofridos.

O promotor de Justiça de Camapuã, Douglas Silva Teixeira, responsável pelo caso, representou pela condenação do réu e solicitou o aumento da pena devido ao agravante do parentesco com as vítimas.

A Justiça acolheu integralmente os pedidos do MPMS, sentenciando o homem a 24 anos e três meses de reclusão. A pena deverá ser cumprida integralmente em regime fechado, garantindo a proteção e a reparação, ainda que parcial, às vítimas deste crime hediondo.

Se você ou alguém que você conhece está sofrendo abuso ou violência sexual, não se cale. Denuncie! Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou 100 (Disque Direitos Humanos).

