Novo recorde: Pix alcança 16 trilhões de transação em 11 meses

As movimentações financeiras por meio da ferramenta equivale a cerca de 6,4 vezes o PIB brasileiro

Em 2025, o pix bateu recorde e movimentou em 11 meses, cerca de 16 trilhões de reais, 17% a mais em que 2024. Além do recorde de movimentação, neste ano, o Banco Central registrou mais de 50 bilhões de transações de píx, 25% a mais em comparação a novembro de 2024, tendo o recorde de 313,3 milhões e transações em um único dia, movimentando mais de 160 bilhões de reais.

Após 5 anos do seu lançamento, o pix se tornou o método de pagamento mais utilizado pelo brasileiro, perto de movimentar R$ 30 trilhões de reais por ano. Lançado em 16 de novembro de 2020, o pix rapidamente caiu no gosto do brasileiro pela facilidade de realizar transações financeiras em alguns cliques. O metódo de pagamento foi responsável por movimentar 75,4 trilhões de reais, o que equivale a cerca de 6,4 vezes o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil consolidando-se como principal meio de pagamento e impulsionando a bancarização, com mais de 170 milhões de usuários.

Em 2024, o Estado de Mato Grosso do Sul ocupou o primeiro lugar no ranking dos Estados que mais utiliza o pix como forma de pagamento. De acordo com dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 54% dos clientes de micro e pequenos empreendedores utilizam o pix como principal meio de pagamento e 74% da população de Mato Grosso do Sul utiliza prefere o pix como forma de pagamento.

Para Leticia Nantes, proprietária de uma loja online de roupas e acessórios de crochê, o pix é fundamental para venda dos seus produtos. “Como minha loja é online, a maioria das pessoas preferem ou pedem para pagar no pix, e facilita pra todo mundo” afirma Letícia.

A crocheteira ainda conta que a preferêcia pelo pagamento em pix é pela

instantaneidade para recebimento do valor. “Com o pix, o dinheiro ta na minha conta na hora né?!, tem dias em que preciso comprar material e não posso esperar o dinheiro das vendas em cartão cairem ou não tenho dinheiro físico, com o pix é na hora e ja me garante material para confecção” conta a micro empresária.

Para o economista Eduardo Matos, o pix é uma ferramenta inclusiva para o cidadão. ” o pix é uma ferramenta extremamente inclusiva, principalmente, democratizou, de forma geral, a economia, as trocas no sistema produtivo. Então o pix é bastante vantajoso” conta Eduardo.

Eduardo ainda relata que entre as maiores reclamações sobre o pix está o troco para os varejistas. ” É o maior fruto de reclamações, principalmente do comércio varejista, que é o troco, que sumiu o troco, que não tem mais troco, não tem mais moedas para se dar troco. O pix tem uma ferramenta justamente para minimizar esse problema, que é o pix troco. Esse é um dos argumentos que caem por terra a partir do momento em que tentam, de certa maneira, merecer um instrumento financeiro tão importante para a economia brasileira” explica o Economista.

Além do sucesso entre os brasileiros, o pix despertou os olhares do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump que se manifestou contra a tecnologia. Em julho de 2025, o governo estadunidentes iniciou uma investigação comercial para avaliar práticas brasileiras comerciais consideradas desleais, entre as justicativas apresentadas pelo governo em nota divulgada a imprensa brasileira, era as empresas norte-americanas que teriam suas receitas afetas pelo sistema de pagamentos instantâneos, sendo visto como um rival a estatal em ascensão meteórica.

Por Ian Netto