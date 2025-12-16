Chuva derruba árvores, interdita avenida em Campo Grande e provoca acumulados elevados no interior de MS

A chuva intensa que atinge Mato Grosso do Sul desde o fim da noite de segunda-feira (15) causou transtornos em Campo Grande e em municípios do interior do Estado. Na Capital, a queda de uma árvore de grande porte interditou totalmente um trecho da Avenida Fábio Zahran, na região da Vila Olinda, enquanto no interior os volumes acumulados chegaram a 84,8 milímetros durante a madrugada desta terça-feira (16).

Em Campo Grande, a árvore caiu sobre a pista da Avenida Fábio Zahran, a partir do cruzamento com a Rua Barão de Limeira, bloqueando completamente a via. Moradores relataram que acordaram com o barulho da queda por volta das 4h e informaram que situações semelhantes têm se tornado frequentes na região. Desde o incidente, a quadra está sem fornecimento de energia elétrica.

Segundo a Defesa Civil municipal, há suspeita de que a árvore esteja energizada. A concessionária Energisa foi comunicada e equipes foram acionadas para realizar o atendimento e garantir a segurança no local.

Outro ponto afetado pela chuva foi a Avenida Mato Grosso, em frente ao prédio da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul), onde uma árvore de porte médio caiu sobre a pista. No local, uma faixa precisou ser interditada com cones para desvio do trânsito, que segue fluindo normalmente.

No interior do Estado, os volumes de chuva foram ainda mais expressivos. O maior acumulado foi registrado em Guia Lopes da Laguna, com 84,8 milímetros. Em seguida aparecem Maracaju, com 60,2 mm; Dois Irmãos do Buriti, 35,4 mm; Mundo Novo, 34,2 mm; Bonito, 29,8 mm; Corguinho, 25,4 mm; Ponta Porã, 23,1 mm; Bela Vista, 22,6 mm; Rochedo, 18 mm; São Gabriel do Oeste, 10,4 mm; Coxim, 4,4 mm; Corumbá, 2,4 mm; e Três Lagoas, 2,2 mm.

Em Dourados, conforme dados do Guia Clima, da Embrapa Agropecuária Oeste, foram registrados 25 mm nas últimas oito horas. Com isso, o volume acumulado no mês chegou a 172 mm, superando a média histórica de dezembro, que é de 171 milímetros.

Na Capital, os acumulados variaram conforme a região. No Aeroporto, foram registrados 28,6 mm; na Vila Progresso e Carandá Bosque, 32,6 mm; nas regiões do Rachid Neder e da UCDB, 39,4 mm; e no bairro Panamá, 44,1 mm.

De acordo com o meteorologista Natalio Abrahão, a instabilidade deve continuar ao longo da semana. “Hoje melhora à tarde, mas a temperatura não sobe e a máxima não passa de 28 graus. Amanhã à tarde, chuvas isoladas, bem menos que hoje. Na quinta e sexta-feira, atenção para a região norte”, explicou. Segundo ele, em Campo Grande as chuvas não têm prazo para cessar, pelo menos até o início do verão.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de 25°C para Campo Grande nesta terça-feira e emitiu alerta de tempestade para 51 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso, classificado como de “perigo”, indica possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 mm no dia, ventos de 60 a 100 km/h e risco de queda de granizo.

A reportagem tentou contato com o coordenador da Defesa Civil estadual, Djan Leite, mas não obteve retorno até a publicação.

