Golpe da troca de cartão em meio a trânsito para show causa prejuízo de R$ 41 mil a médico

Um médico de 57 anos teve prejuízo de R$ 41.298,06 após cair em um golpe de troca de cartão na noite de quinta-feira (9), em Campo Grande. O crime ocorreu enquanto ele seguia com a família para o show do Guns N’ Roses, nas proximidades do Autódromo Internacional de Campo Grande.

Segundo relato da vítima, o golpe aconteceu durante o congestionamento na Avenida Ministro João Arinos. Com o trânsito parado, o filho do médico desceu do carro para comprar bebidas de um vendedor ambulante. O pagamento foi feito com cartão e exigiu a digitação de senha.

“Ele colocou o cartão na máquina, não foi só por aproximação, foi digitada a senha, devolveu o cartão na nossa mão e seguimos o trajeto”, contou.

Sem perceber, o vendedor devolveu outro cartão semelhante, da mesma instituição bancária, mas pertencente a outra pessoa. Apenas horas depois, por volta das 23h, o médico começou a receber notificações do banco sobre diversas compras.

Parte das transações foi realizada na função débito, inclusive com uso do cheque especial, e outra parte no crédito. Ao notar as movimentações suspeitas, ele bloqueou o cartão pelo aplicativo, mas não conseguiu contato imediato com o banco.

No dia seguinte, ao conferir o cartão que estava em sua posse, identificou que não era o original. O item estava em nome de Fernanda R. M. Braga. “Eles fizeram a troca e continuaram usando meu cartão sem que eu soubesse”, relatou.

O caso foi registrado na sexta-feira (10), na 4ª Delegacia de Polícia Civil. O médico informou que comunicou a instituição financeira, que estabeleceu prazo de até 90 dias para análise da contestação. Segundo ele, o banco orientou o pagamento da fatura para evitar a incidência de juros.

O prejuízo pode ser ainda maior, já que outras despesas realizadas pelos golpistas devem aparecer na próxima fatura do cartão. Até o momento, o autor do crime não foi identificado e o caso segue sob investigação.

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