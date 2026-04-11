Adolescente de 17 anos é suspeito de matar homem a facadas, em Deodápolis

Um adolescente, de 17 anos, é suspeito de ter matado um homem com golpes de faca na madrugada deste sábado (11), no município de Deodápolis. O menor foi localizado e levado para a delegacia da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a informação de que havia uma pessoa caída ao solo em frente a um frigorífico. A comunicação teria sido feita por uma pessoa não identificada.

Diante da situação, socorristas do hospital foram acionados e se deslocaram até o local. A vítima foi encontrada ainda com vida, caída na parte interna do pátio do frigorífico, apresentando um ferimento perfurocortante no lado esquerdo do pescoço.

Após o resgate e as tentativas de primeiros socorros, a vítima acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Segundo o registro policial, o homem não pôde ser identificado naquele momento, pois não portava documentos.

No local, policiais militares, juntamente com o perito, realizaram buscas seguindo os rastros de sangue deixados pela vítima, que levaram até uma propriedade vizinha. No local, foi identificado o suspeito, o adolescente de 17 anos.

De acordo com relato do menor aos policiais, ele teria entrado em vias de fato com a vítima após o homem invadir a residência. O adolescente e as testemunhas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis para continuidade da ocorrência e registro do caso.