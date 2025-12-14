Ex-candidato ao governo de MS é preso por suspeita de estupro de vulnerável em Dourados

O ex-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Magno de Souza, de 41 anos, foi preso na tarde desse sábado (13) em cumprimento a mandado de prisão preventiva por suspeita de estupro de vulnerável. A ordem judicial foi expedida em novembro deste ano pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulheres de Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apuração, a prisão foi realizada por uma equipe da Força Tática da 9ª Companhia da Polícia Militar no assentamento Aratikuty, na região da Aldeia Bororó. O caso é investigado sob sigilo e envolve a suspeita de abuso sexual contra uma mulher de 21 anos com deficiência intelectual.

O mandado de prisão preventiva tem validade até novembro de 2045. Após ser detido, Magno foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde permanece à disposição da Justiça.

Magno de Souza ganhou projeção ao anunciar candidatura ao governo do Estado nas eleições de 2022 pelo PCO (Partido da Causa Operária), sendo o primeiro indígena a se apresentar como candidato ao cargo em Mato Grosso do Sul. No entanto, ele não chegou a disputar o pleito por já estar com mandado de prisão em aberto à época, relacionado ao furto de uma bicicleta.

Indígena da etnia Guarani-Kaiowá, Magno possui histórico de passagens policiais, principalmente por furtos, segundo registros, associados ao uso de drogas. Ele vive com a esposa, dois filhos pequenos e outros parentes em uma estrutura improvisada de lona e madeira na área Ararikuty.

Em 2023, Magno também foi preso após invadir um terreno onde estava sendo construído um condomínio de luxo ao lado da reserva indígena de Dourados. Na ocasião, ele foi apontado como líder da invasão e acabou sendo solto cerca de 20 dias depois, passando a utilizar tornozeleira eletrônica.

As investigações sobre o caso de estupro de vulnerável seguem sob responsabilidade do Judiciário e das autoridades policiais, que não divulgaram detalhes adicionais devido ao sigilo processual.

