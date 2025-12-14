Agricultor é preso por tentativa de homicídio após atropelar casal em assentamento de Sidrolândia

Um agricultor de 61 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após atropelar um casal no assentamento Eldorado II, em Sidrolândia, município a 57 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (12), e uma das vítimas, um homem de 41 anos, precisou ser transferida para a Capital devido à gravidade dos ferimentos.

À Polícia Militar, a mulher relatou que o marido havia se desentendido com frequentadores de um bar durante o consumo de bebidas alcoólicas na noite anterior. Segundo o boletim de ocorrência, após o episódio, o agricultor foi até a residência do casal e teria ameaçado a mulher, afirmando: “Eu vou matar seu marido hoje”.

Pouco tempo depois, ao chegar em casa, o homem foi atropelado pelo agricultor. A esposa tentou intervir e pedir que o agressor parasse, mas também acabou sendo atingida pelo veículo. O casal foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, sendo que o homem precisou ser transferido para Campo Grande. O suspeito fugiu do local logo após o atropelamento.

Diante do ocorrido, os policiais iniciaram diligências e localizaram o agricultor na tarde de sábado (13), em sua residência. Ao ser questionado, ele afirmou que havia ido comprar bebidas no bar, onde teria sido agredido pela vítima, alegando ainda que o homem teria arremessado uma pedra contra o para-brisa de seu carro.

Conforme o relato do suspeito, após o desentendimento, ele retornou para casa, pegou um Chevrolet Corsa e foi até o local onde encontrou novamente o homem com quem havia discutido, momento em que o atropelou. Questionado sobre a mulher, o agricultor disse não se recordar de tê-la atingido.

No local, os policiais constataram danos na parte dianteira do veículo e um pneu furado, compatíveis com o atropelamento. Diante dos fatos, o agricultor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para a delegacia, onde o caso será investigado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais