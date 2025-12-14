Arauco está com cursos abertos para capacitação na indústria de celulose

Os cursos fazem parte do programa ‘Abrace este Projeto’ em parceria com o Senai-MS

A Arauco, referência no ramo da celulose, madeira e bioenergia, iniciou, nesta semana, quatro turmas, com 40 alunos cada, de cursos técnicos gratuitos de automação, eletrotécnica e mecânica, em Três Lagoas (MS). A iniciativa integra o Abrace este Projeto, promovido em parceria com o Senai-MS com o objetivo de qualificar profissionais para atuarem em indústrias de celulose. As aulas vão até dezembro de 2026 e os alunos recebem bolsa-auxílio de até R$ 1.500 mensais.

Esta é a segunda etapa do projeto, iniciado em setembro deste ano, com um total de 560 vagas para cursos oferecidos nas unidades do Senai em Inocência, Paranaíba e Três Lagoas. A iniciativa integra um conjunto de ações da Arauco para o desenvolvimento das comunidades no entorno do Projeto Sucuriú, que marca a entrada da divisão de celulose da Arauco no Brasil, com investimento de US$4.6 bilhões para instalar em Inocência (MS) uma planta com capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose/ano – a maior do mundo construída em etapa única.

O Abrace este Projeto destina-se a todos interessados em seguir carreira no setor de celulose. Com estas qualificações, a Arauco prepara profissionais para possíveis oportunidades no Projeto Sucuriú.

“A partir de 2027, com o início das operações de nossa fábrica, geraremos cerca de 6 mil empregos diretos nas áreas industrial, florestal e logística. Ao promover o ‘Abrace este Projeto’, vamos garantir que encontraremos na região os profissionais qualificados que buscamos”, destaca Marcelo Biscaro, gerente executivo de Manutenção na Arauco.

“Queremos entregar, ao final desse projeto, profissionais qualificados para operar essa ‘gigante linda’ que precisa de pessoas preparadas. Então, aproveitem esta oportunidade única. E contem com o Senai e com a Arauco. Estamos aqui para oferecer sempre o melhor para vocês”, diz Rodrigo Bastos Melo, gerente de Gestão e Negócios no Senai-MS.

Por Suzi Jarde

