Carreta carregada de grãos tomba após motorista evitar colisão na BR-163 entre Coxim e Pedro Gomes

Neste sabado (13), um carreta carregada de grãos tombou na BR-163, entre Coxim e Pedro Gomes. O motorista ficou ferido e tentou evitar uma colisão contra uma uma camionete que estava na frente.

Segundo o Edição MS, os veículos trafegavam sentido ao município de Coxim. A camionete freou repentinamente e para evitar a colisão, o moorisa da carreta freou e o veiculo tombou.

O motorista ficou ferido e a carga de grãos espalhada na rodovia. No local, equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o socorro do homem e o encaminharam Hospital Regional de Coxim. Conforme o Edição MS, O estado de saúde do motorista inspira cuidados.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve no local.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.