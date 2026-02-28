Empresário perde mais de R$ 2,8 milhões após cair em golpe por WhatsApp em Maracaju

Um empresário de 55 anos perdeu mais de R$ 2,8 milhões após ser vítima de um golpe aplicado por meio do WhatsApp, nessa quinta-feira (26), em Maracaju, município localizado a 161 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações apuradas, criminosos se passaram pela gerente do banco da vítima e enviaram uma mensagem informando sobre uma suposta “atualização de segurança” nas contas bancárias. O conteúdo incluía um link falso. Ao clicar, o empresário acabou permitindo que os golpistas acessassem o sistema bancário e assumissem o controle das contas.

Após a invasão, os autores realizaram diversas transferências eletrônicas em poucos minutos, esvaziando quatro contas vinculadas a quatro empresas do empresário. Em apenas uma das contas, o prejuízo chegou a R$ 2,39 milhões. O valor total desviado ultrapassa R$ 2,8 milhões.

Segundo o site Maracaju Speed, a mensagem enviada pelos criminosos simulava comunicação oficial da instituição financeira, reforçando a necessidade de atualização imediata. Após o acesso ao link, os suspeitos obtiveram controle total das movimentações bancárias.

A Polícia Civil em Maracaju investiga o caso para identificar os responsáveis pelo golpe e rastrear o destino dos valores transferidos. O crime reforça o alerta das autoridades para que clientes de instituições financeiras não cliquem em links enviados por aplicativos de mensagens e confirmem qualquer solicitação diretamente com o banco por canais oficiais.

