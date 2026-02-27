Funcionário é preso após desviar R$ 660 mil de empresa agroindustrial em Naviraí

Auditoria interna identificou 61 transferências irregulares desde 2023; prejuízo já passa de R$ 664 mil

Um funcionário de 27 anos foi detido na tarde da última quinta-feira (26), em Naviraí, suspeito de desviar recursos da empresa onde trabalhava. A descoberta veio após a identificação de uma nova transferência considerada irregular, no valor de R$ 14.288, o que levou a direção a procurar a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Segundo a apuração, o suspeito atuava na empresa no ramo agroindustrial no setor responsável por pagamentos a fornecedores e teria manipulado o sistema interno para antecipar repasses. Antes que as ordens fossem processadas pelo banco, os dados bancários eram alterados para uma conta pessoal. Posteriormente, o pagamento correto era feito ao fornecedor na data prevista, criando uma duplicidade que permitia a apropriação indevida de um dos valores.

Uma auditoria iniciada no dia 18 de fevereiro apontou que o esquema pode ter começado em setembro de 2023. Até agora, foram identificadas 61 operações com o mesmo padrão, totalizando um prejuízo estimado em R$ 664.114,56. O valor ainda pode aumentar, já que a análise financeira segue em andamento.

Há indícios de que os desvios tenham relação com problemas pessoais envolvendo jogos on-line, informação que também está sendo apurada.

O caso continua sob investigação para dimensionar o impacto total e esclarecer todas as circunstâncias.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.