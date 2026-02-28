Sistema Comércio realiza mais de 2 mil atendimentos gratuitos ao público no Delas Day

O Sistema Comércio de Mato Grosso do Sul participou do Delas Day com uma atuação integrada e de impacto. Ao longo dos dois dias de programação, foram realizados mais de 2 mil atendimentos gratuitos, reforçando o compromisso com o protagonismo feminino, a qualificação profissional e o fortalecimento do empreendedorismo no estado.

O Sesc, o Senac e a Fecomércio MS reuniram-se em uma agenda estratégica voltada ao desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial das mulheres sul-mato-grossenses. No estande do Sesc, o cuidado ganhou espaço. Centenas de mulheres passaram pelo ambiente de massagem e descompressão, pensado para oferecer bem-estar em meio à programação. Além disso, o Sesc promoveu ações culturais, como show com a cantora Karla Coronel e com o grupo Sampri, além de contação de histórias com o grupo Batucando Histórias.

“A participação do Sesc no Delas Day foi fundamental para reforçar nosso compromisso com o protagonismo feminino e o fortalecimento do empreendedorismo no estado. Foi um momento importante para destacar a força da mulher empreendedora, que não só promove o desenvolvimento, mas também se faz presente em todos os setores”, destacou o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello.

A Fecomércio MS levou ao público palestras sobre saúde financeira, com orientações práticas para organização de orçamento, planejamento e tomada de decisões mais estratégicas. Autonomia econômica deixou de ser discurso e virou ferramenta concreta.

Como um dos grandes destaques da participação do Sistema Comércio MS no evento, o público pôde conferir o painel ‘Tendências mundiais de varejo da NRF 2026’. A palestra, que se consolidou como uma das principais programações da instituição no evento, foi conduzida pelo especialista em varejo Fred Alecrim e pela economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira. O encontro teve como objetivo principal traduzir as inovações e os insights mais recentes trazidos diretamente da maior feira de varejo do mundo, em Nova York, conectando as mulheres empreendedoras de Mato Grosso do Sul com o que há de mais moderno e aplicável no cenário global de negócios.

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, reforçou o papel estratégico da instituição no fortalecimento do protagonismo feminino. “Investir no protagonismo da mulher é investir diretamente no desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Cada atendimento realizado aqui representa uma oportunidade de crescimento, de sucesso e de futuro”, declarou.

Dados recentes do Novo Caged mostram que Mato Grosso do Sul registrou, em 2025, 19.756 novos empregos formais com carteira assinada, resultado de admissões e desligamentos ao longo de todo o ano. Desses vínculos, 8.708 foram ocupados por mulheres, o que representa uma participação significativa no crescimento do emprego no estado e reforça o protagonismo feminino no setor de serviços, comércio e demais atividades econômicas.

Já o Senac apresentou soluções em educação profissional e inovação. Palestras, oportunidades exclusivas para empreendedoras pelo Portal Senac Empresas, carreta-escola de gastronomia com aulas ao vivo, além de palestras conectadas ao universo do empreendedorismo feminino.

A médica nutróloga Graziella Nammoura, que esteve no Delas Day e acompanhou as palestras, compartilhou a experiência. “Estou saindo daqui com aprendizado e inspiração. A palestra trouxe reflexões simples e profundas ao mesmo tempo, que fazem a gente olhar para a própria trajetória com mais clareza. É sempre bom”, afirmou.

Durante a abertura do evento, a diretora regional do Senac, Jordana Duenha, destacou a importância da união institucional. “Quando diferentes instituições se unem em torno de um propósito comum, ampliamos as oportunidades oferecidas, de uma vez só. Criamos pontes reais para que mais mulheres avancem com autonomia, qualificação e confiança”, afirmou.

Lilian Jandre esteve nas aulas ao vivo realizadas na carreta-escola de gastronomia do Senac e destacou a experiência. “São oportunidades de verdade, mostra que é possível fazer tudo com qualidade. Saio daqui motivada e querendo fazer mais”, afirmou.

Sobre o Delas Day

O Delas Day é fruto da parceria entre instituições comprometidas com o desenvolvimento social e econômico do estado. A realização é uma iniciativa do Sebrae/MS, Sistema Fiems, Sistema Comércio MS (Fecomércio, Sesc, Senac), Sistema Famasul Senar/MS, Faculdade Insted, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Voltado para lideranças, empresárias, aspirantes a empreendedoras, estudantes, investidores e apoiadores do protagonismo feminino, o Delas Day é um ambiente de troca de experiências, fortalecimento de redes e aprendizado.

O Sistema Comércio MS é composto pela Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e Sindicatos Empresariais. É presidido por Edison Araújo. A entidade é administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

