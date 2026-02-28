Corpo de homem é encontrado no Rio São João entre Dourados e Ponta Porã

Moradores encontraram o corpo de um homem no Rio São João, na região de uma fazenda localizada entre Dourados e Ponta Porã, na sexta-feira (27). A vítima ainda não foi identificada pelas autoridades.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Ponta Porã News, pessoas que passavam pela área avistaram o cadáver no rio e acionaram a administração da propriedade rural, que comunicou a polícia.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram até o local e realizaram a retirada do corpo da água. No entanto, devido ao estado em que a vítima se encontrava, não foi possível realizar a identificação imediata.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e serão apuradas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que instaurou investigação para esclarecer o caso.

