Empresário investigado por lavagem de dinheiro no ES é preso durante operação em Ponta Porã

Um empresário do Espírito Santo foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (8) no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, durante uma operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O homem é acusado de liderar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro.

O investigado já havia sido preso em maio de 2025 durante a Operação Baest, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Na ocasião, a ação teve como objetivo desarticular uma rede suspeita de atuar na lavagem de capitais ligados à movimentação de recursos enviados a fornecedores localizados na região de fronteira entre Brasil e Paraguai.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de utilizar empresas para ocultar movimentações financeiras ilícitas. Em março deste ano, o empresário teve o carro alvejado a tiros. Já em abril de 2026, o MPES apresentou denúncia criminal contra 14 investigados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem de capitais e agiotagem.

A denúncia foi aceita pela 2ª Vara Criminal de Vitória, que determinou o bloqueio de valores, apreensão de veículos e a dissolução de empresas supostamente utilizadas no esquema criminoso. As ordens judiciais foram cumpridas nesta sexta-feira pelo Gaeco.

O empresário foi localizado e preso em Ponta Porã. As autoridades seguem investigando a movimentação financeira do grupo e possíveis ramificações do esquema criminoso na região de fronteira.

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