Dourados inicia Campanha do Agasalho com distribuição gratuita de roupas e cobertores

Primeiro “Varal Solidário” foi realizado nesta sexta-feira no Cras do Jardim Cachoeirinha

Nesta sexta-feira (8), Dourados iniciou a Campanha do Agasalho 2026 com a realização do primeiro “Varal Solidário” no Cras do Jardim Cachoeirinha.

A ação permite que famílias em situação de vulnerabilidade escolham gratuitamente roupas, agasalhos, cobertores e calçados conforme a necessidade.

A distribuição é feita por ordem de chegada, com entrega de senhas e limite de peças por pessoa. A campanha começou antes da previsão de queda nas temperaturas e deve atender crianças, adultos e idosos durante o período de frio.

Segundo a organização, mais de 60 parceiros participam da arrecadação das doações em Dourados.

Além da entrega de roupas, as ações também terão apoio da Funtrab para encaminhamento de moradores a vagas de emprego no município.

A meta da campanha é arrecadar 20 mil peças neste ano. Em 2025, cerca de 12 mil itens foram distribuídos por meio dos varais solidários instalados nos Cras e instituições parceiras.

As doações de roupas, cobertores, agasalhos e calçados em bom estado podem ser feitas nos Cras, secretarias municipais, Câmara Municipal e em pontos parceiros espalhados pela cidade.

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