Corumbá abre consulta pública sobre arborização urbana

Questionário online vai ajudar a identificar problemas, demandas e sugestões da população sobre as árvores da cidade

Moradores de Corumbá podem participar da construção do Plano Municipal de Arborização Urbana por meio de um questionário online aberto ao público.

A proposta é ouvir a população sobre a situação da arborização na cidade, reunindo sugestões, reclamações e dificuldades enfrentadas no dia a dia, como questões relacionadas à poda e à presença de áreas verdes.

As respostas devem auxiliar na elaboração do plano e complementar os levantamentos técnicos feitos pela equipe responsável pelo projeto.

Segundo a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, o objetivo é criar diretrizes mais alinhadas à realidade da cidade e melhorar a qualidade ambiental e urbana.

O formulário pode ser respondido em poucos minutos e está disponível online por meio da consulta pública do Plano Municipal de Arborização Urbana.

Acesse o link: Consulta Pública do Plano Municipal de Arborização Urbana

Todos podem participar do questionário.

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