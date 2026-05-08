Suspeitos de tráfico de drogas são presos na região do Parque dos Novos Estados

Os policiais contaram com ajuda do cão farejador Charlie. Foram apreendidas cinco porções de pasta base de cocaína prontas para comercialização, aparelhos celulares, objetos e a quantia de R$ 622,00 em dinheiro fracionado, escondida num tijolo

Nesta quinta-feira (07), uma ação policial reusltou na resultou na prisão de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na região do Parque dos Novos Estados.

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande cumpriu a ação no bairro após tomar conhecimento de reiteradas denúncias envolvendo tráfico de drogas, furtos, brigas e perturbação do sossego na região do Parque dos Novos Estados.

As diligências investigativas foram inciadas em um imóvel utilizado como reciclagem, localizado na Rua Charim, já conhecido por constantes denúncias da população.

Na ação, os investigadores viram um indivíduo com atitude suspeita, aparentemente fazendo uso de substância entorpecente e realizando tratativas relacionadas ao comércio ilícito de drogas. No local, os policiais abordaram um usuário que confessou ter adquirido entorpecentes no imóvel investigado.

Em seguida, no interior da residência, foi localizado outro suspeito já conhecido no meio policial, possuidor de antecedentes relacionados a tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Nas buscas, os policiais contaram com ajuda do cão farejador Charlie que compõe a equipe da 3ªDP da Capital. Foram apreendidos cinco porções de pasta base de cocaína prontas para comercialização, além de outra porção encontrada com o usuário abordado.

Também foram apreendidos aparelhos celulares, objetos relacionados à atividade criminosa e a quantia de R$ 622,00 em dinheiro fracionado, escondida no interior de um tijolo quebrado no banheiro do imóvel, segundo a Polícia Civil, é uma circunstância compatível com a prática de tráfico de drogas.

Os envolvidos foram encaminhados à 3º Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.