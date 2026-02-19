Colisão entre motos deixa trabalhadores feridos na rotatória da Via Parque, em Campo Grande

Uma colisão entre duas motocicletas deixou dois trabalhadores feridos no final da tarde dessa quarta-feira (18), na rotatória da Avenida Nelly Martins Coelho, na Via Parque, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 18h, no cruzamento com a Avenida Mato Grosso.

Conforme informações apuradas no local, os motociclistas retornavam do trabalho quando se envolveram na batida. Um dos envolvidos, de 24 anos, relatou que seguia em uma Honda CG pela Avenida Nelly Martins Coelho, no sentido bairro, quando, ao acessar a rotatória, acabou colidindo com a outra motocicleta.

Com o impacto, ambos os condutores caíram na pista. O segundo motociclista precisou ser socorrido e encaminhado para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino. Já o outro envolvido, que trabalha como técnico de informática, recusou atendimento médico, apesar de apresentar escoriações pelo corpo, principalmente no joelho e nas mãos.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego na região. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

