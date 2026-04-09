Morre Nelly Bacha, primeira mulher a assumir a prefeitura de Campo Grande

A professora e advogada Nelly Elias Bacha, ex-vereadora e primeira mulher a assumir a prefeitura de Campo Grande, morreu na noite desta quarta-feira (8), aos 84 anos. A causa da morte não foi divulgada. O velório será realizado a partir das 8h30 desta quinta-feira (9) no plenário Oliva Enciso, na Câmara Municipal de Campo Grande.

Em nota oficial, a Câmara informou que será decretado luto oficial de três dias. Em razão da cerimônia fúnebre, a sessão ordinária e a audiência pública que estavam previstas para a tarde desta quinta-feira foram canceladas.

“A Câmara Municipal de Campo Grande lamenta profundamente o falecimento da ex-vereadora Nelly Bacha”, informou a Casa de Leis em comunicado.

Trajetória na educação e na política

Nascida em Corumbá, Nelly Bacha formou-se em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela ganhou destaque na vida pública ao assumir o Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública entre 1969 e 1971.

Como advogada, também atuou na defesa de sindicalistas sem cobrar honorários, consolidando sua atuação em defesa de trabalhadores e educadores.

Sua carreira política começou em 1972, quando foi eleita pela primeira vez vereadora de Campo Grande. Ao longo dos anos, foi reeleita em 1974, 1976, 1982 e 1985, tornando-se uma das figuras marcantes da política municipal.

Primeira mulher a chefiar a prefeitura

Em 1983, Nelly Bacha foi eleita presidente da Câmara Municipal, tornando-se a segunda mulher a ocupar o cargo na Capital.

No mesmo ano, foi nomeada prefeita de Campo Grande pelo então governador de Mato Grosso do Sul, Wilson Barbosa Martins, após a exoneração do então prefeito Heráclito de Figueiredo.

Embora tenha permanecido no cargo por poucos meses, ela autorizou obras importantes, como a construção de galerias pluviais na Avenida Euler de Azevedo e a implantação da sede do Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) na Capital.

Posteriormente, retornou à Câmara Municipal após a nomeação de Lúdio Coelho para a prefeitura.

Reconhecida por sua atuação na política e na educação, Nelly Bacha deixa um legado de pioneirismo feminino e participação pública em Campo Grande.

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