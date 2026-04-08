Carro capota após batida no Centro, mas motoristas escapam sem ferimentos graves

Um acidente entre dois veículos terminou sem vítimas graves na tarde desta terça-feira (8), no cruzamento da Rua Brasil com a Rua Abrão Júlio Rahe, na região central de Campo Grande.

A colisão envolveu um Toyota Yaris e um Chevrolet Tracker. Com o impacto, o Tracker capotou, causando danos significativos nos dois automóveis.

As condutoras, de 26 e 27 anos, foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa. Elas apresentavam ferimentos leves, mas estavam bastante abaladas. Uma delas relatou dores na região do quadril.

De acordo com as informações, o Yaris trafegava pela Rua Brasil, enquanto o outro veículo seguia pela Rua Abrão Júlio Rahe, quando houve a batida.

Com o acidente, a via precisou ser parcialmente interditada, e o trânsito foi desviado. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência.