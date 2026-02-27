Condenado por abusar da enteada é preso após anos foragido em MS

Homem de 71 anos foi sentenciado a 18 anos de prisão por crimes cometidos quando a vítima tinha 10 anos

Um homem de 71 anos, condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso nesta quinta-feira (27) após permanecer foragido desde 2024. O mandado de prisão definitiva havia sido expedido depois da condenação transitada em julgado.

Os crimes ocorreram entre 2009 e 2013, no Distrito de Taunay, em Aquidauana. A vítima tinha apenas 10 anos quando os abusos começaram. O autor era padrasto da menina e, segundo o processo, aproveitou-se da convivência familiar para cometer os crimes ao longo dos anos.

De acordo com os relatos reunidos na investigação, a vítima sofreu ameaças e agressões para que não contasse o que acontecia. A materialidade foi confirmada por laudo pericial do Instituto de Medicina Legal.

A localização do condenado foi resultado de diligências realizadas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, dentro da Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Ele foi encaminhado à delegacia em Aquidauana e permanece à disposição da Justiça para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

