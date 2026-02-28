“Garganta”, homem com 137 passagens pela polícia, é preso por série de furtos em Sidrolândia

Com 137 passagens pela polícia, Luigi, conhecido como “Garganta”, voltou a ser preso pela Polícia Civil em Sidrolândia, município localizado a 71 quilômetros de Campo Grande. A prisão ocorreu na quinta-feira, mas foi divulgada oficialmente nesta sexta (28).

De acordo com a polícia, o suspeito é apontado como autor de diversos furtos registrados recentemente na cidade. Os crimes teriam ocorrido tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais, provocando prejuízos financeiros e aumentando a sensação de insegurança entre moradores e empresários locais.

Entre os alvos da série de furtos está a Paróquia Nossa Senhora da Abadia. Conforme apurado, fios de cobre do sistema de ar-condicionado da igreja foram levados em uma das ações atribuídas ao suspeito.

Segundo informações divulgadas pelo portal Babalizando MS, Luigi foi encaminhado à delegacia após a prisão e permanece à disposição da Justiça. O nome completo do investigado não foi informado pelas autoridades.

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar se há outros crimes relacionados ao suspeito e se houve participação de terceiros nas ações.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais