Colisão entre moto e carreta deixa duas vítimas em estado grave na BR-163, em Campo Grande

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma carreta deixou duas pessoas gravemente feridas na madrugada desta sexta-feira (6), no km 481 da BR-163, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 3h45 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia.

De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, dois homens seguiam em uma motocicleta e tentaram acessar a BR-163 pela alça do pontilhão. Durante a manobra, a moto acabou atingindo a lateral de uma carreta que trafegava pela rodovia.

O Centro de Controle Operacional da Motiva Pantanal registrou o chamado às 3h45 e determinou a interdição total da pista nos dois sentidos para atendimento às vítimas e realização dos trabalhos de resgate. As duas pessoas feridas foram socorridas em estado grave e encaminhadas para unidades de saúde da Capital.

Em razão da interdição, o tráfego ficou completamente bloqueado e formou quilômetros de congestionamento ao longo da rodovia. A liberação total da via ocorreu por volta das 6h da manhã, quando o fluxo de veículos foi normalizado.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

