Vídeo: Carro fica preso em cratera ao acessar trecho interditado em rua de Coxim

Um Chevrolet Onix preto caiu em uma cratera provocada pelas chuvas na noite de quinta-feira (5), na Rua dos Jasmins, em Coxim, cidade localizada a 250 quilômetros de Campo Grande. O local estava interditado, mas o motorista acabou acessando o trecho mesmo com a sinalização.

Segundo informações da página local Cantinho do Pescador, moradores relatam que a via estava bloqueada com cavaletes e grades, porém o condutor desviou pela calçada e avançou para a área interditada. O veículo acabou ficando completamente preso dentro da cratera aberta no asfalto.

Com o impacto da queda, a abertura no solo aumentou, ampliando os danos na via. Imagens do acidente foram divulgadas pela página local Cantinho do Pescador e repercutiram nas redes sociais.

Moradores que presenciaram a situação relataram que o acidente teria sido causado por falta de atenção ao volante. “A rua está fechada dos dois lados e, ainda assim, entra pela calçada”, comentou um internauta ao registrar o ocorrido.

