Feto é encontrado em caixa de bombom após parto domiciliar de jovem em Três Lagoas

Na manhã de quinta-feira (5), uma jovem de 20 anos foi socorrida após um parto ocorrido dentro de uma residência no Jardim Flamboyant, onde um feto foi localizado dentro de uma caixa de bombom. O caso aconteceu em Três Lagoas, a 311 km de Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o Samu foi acionado por uma irmã da jovem, que chegou à casa por volta do horário do almoço e se deparou com a situação. Ao atender a ocorrência, os socorristas constataram que o feto já estava sem sinais vitais.

A jovem foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde relatou que começou a sentir contrações durante a madrugada e acabou tendo um parto normal sozinha. Segundo ela, não conseguiu pedir ajuda porque estava debilitada e não possuía telefone celular. O socorro só foi chamado horas depois, quando a irmã chegou ao imóvel.

No local do parto moram, além da jovem, duas crianças e uma tia, que não estava presente no momento, pois trabalhava. Como houve o encaminhamento da mulher ao hospital, a residência não chegou a ser isolada para perícia.

O feto foi encontrado pelos socorristas dentro de uma caixa de bombom. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas como morte por causa indeterminada, sem indícios de crime, além de achado de coisas.

