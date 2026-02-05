Homem é preso suspeito de maus-tratos contra cachorro e ameaça vizinha em Alcinópolis

Homem deverá responder por ameaça e maus-tratos contra animal; O cachorro ficou ferido e recebeu atendimento veterinário

Um homem de 74 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (5), em Alcinópolis, suspeito de maus-tratos contra um cachorro e de ameaçar uma vizinha.

De acordo com a denúncia, a mulher passou a cuidar dos animais do vizinho após perceber que eles não estariam recebendo os cuidados necessários. Nesta tarde, enquanto alimentava uma cadela sem raça definida, o homem teria feito ameaças e agredido o animal com um pedaço de madeira. Em seguida, ele teria levado o cachorro para dentro da residência, mesmo diante dos protestos da denunciante.

Após o registro da ocorrência, o homem foi localizado e detido. Ele deverá responder por ameaça e maus-tratos contra animal e será apresentado em audiência de custódia, que irá definir as medidas judiciais do caso. O cachorro ficou ferido e recebeu atendimento veterinário.

Segundo as informações apuradas, o homem já utilizava tornozeleira eletrônica em razão de outro processo relacionado à violência doméstica e ao cumprimento de medida protetiva.

Os cidadãos podemm encaminhar denúncias sobre maus-tratos a animais podem ser feitas pelo telefone (67) 99228-2427.

