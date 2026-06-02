Colisão entre carro e carreta na BR-163 deixa criança e adulto gravemente feridos em Campo Grande

Uma criança e um adulto ficaram gravemente feridos após uma colisão entre um carro de passeio e uma carreta na manhã desta terça-feira (2), na BR-163, nas proximidades do Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.
De acordo com informações da concessionária Motiva Pantanal, responsável pela administração da rodovia, o acidente aconteceu por volta das 7h e mobilizou equipes de resgate da própria concessionária e do Corpo de Bombeiros.
As vítimas ocupavam um Nissan Versa, que se envolveu em uma colisão lateral com uma carreta. Imagens registradas no local mostram que a parte mais atingida do veículo foi a porta traseira do lado do motorista, onde o impacto foi concentrado.
Segundo a concessionária, tanto a criança quanto o adulto sofreram ferimentos graves. Após receberem os primeiros atendimentos no local, eles foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande.
O motorista da carreta não se feriu e dispensou atendimento médico.
Apesar da gravidade da ocorrência, não houve necessidade de interditar a BR-163. O trânsito seguiu normalmente, enquanto equipes da concessionária trabalharam na remoção dos veículos envolvidos e na sinalização da área para garantir a segurança dos demais usuários da rodovia.
Em nota, a Motiva Pantanal informou que permanece atuando no local e orientou os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho.
“Não houve necessidade de interdição da rodovia. Equipes da concessionária atuam na remoção dos veículos e na sinalização do trecho. A Motiva Pantanal orienta os motoristas a reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização implantada ao trafegar pela região”, destacou a empresa.
As circunstâncias que provocaram a colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.
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