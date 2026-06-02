Ancelotti desembarca com a Seleção nos EUA e afirma: “Essa Copa do Mundo não tem favorito”

A Seleção Brasileira já está em solo norte-americano para a disputa da Copa do Mundo. A delegação desembarcou em Nova Jersey às 8h45 (horário de Brasília)desta terça-feira, após deixar o Brasil sob o apoio e o carinho dos torcedores durante a despedida no Rio de Janeiro.

Logo após a chegada, o técnico Carlo Ancelotti falou pela primeira vez com a imprensa nos Estados Unidos e demonstrou entusiasmo com o início da caminhada rumo ao sonhado hexacampeonato mundial.

“Contente, feliz, motivado e animado. Tentarei fazer o melhor”, afirmou o treinador italiano ao deixar a aeronave.

Questionado sobre as expectativas para o torneio, Ancelotti evitou apontar uma equipe como favorita ao título e destacou o equilíbrio entre as principais seleções participantes.

“Essa Copa do Mundo não tem um favorito. Equipes muito fortes. Brasil vai competir com todas as outras equipes”, declarou.

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A chegada da delegação marca o início da reta final de preparação para o Mundial. Ainda nesta terça-feira, a equipe realiza o primeiro treinamento em território americano, no Columbia Park Training, centro de treinamento recém-reformado do New York Red Bulls, que servirá como base da Seleção durante a competição. A atividade será fechada para a imprensa.

Segundo Ancelotti, os trabalhos desta semana servirão para ajustes finais e testes na equipe antes do amistoso contra o Egito, último compromisso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo.

Para minimizar o desgaste da longa viagem, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) investiu em uma aeronave VIP equipada com 96 assentos de primeira classe. O voo teve duração aproximada de dez horas, e a delegação ainda enfrentou cerca de duas horas adicionais entre os procedimentos de imigração e o deslocamento até o hotel em Basking Ridge, local que servirá de concentração durante a fase de grupos.

Nos Estados Unidos, Ancelotti terá pela primeira vez todo o elenco convocado à disposição. Os defensores Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, que não participaram dos trabalhos na Granja Comary nem do amistoso contra o Panamá, se apresentaram à delegação na noite de segunda-feira.

O último teste antes da estreia será no próximo sábado, às 19h (horário de Brasília), diante da seleção do Egito. Depois disso, o foco estará totalmente voltado para a estreia no Mundial.

O Brasil integra o Grupo C da competição e inicia sua campanha no dia 13, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, a equipe enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e encerrará a primeira fase diante da Escócia, no dia 24, em Miami.

Com elenco completo, estrutura de alto padrão e um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol no comando, a Seleção inicia sua trajetória nos Estados Unidos em busca do tão esperado sexto título mundial.

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