Restaurado, ícone da Padroeira do MS volta a CG

Foto: Reprodução
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A Plataforma Cultural recebe neste domingo (7) o Ícone histórico restaurado de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Mato Grosso do Sul. O evento marca o retorno da obra sacra a Campo Grande após passar por um processo de restauração realizado em São José dos Campos (SP).

A escolha da antiga estação ferroviária para a apresentação do Ícone tem significado histórico. Foi por esse local que passaram os Missionários Redentoristas que ajudaram a difundir a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Mato Grosso do Sul desde a década de 1930.

A programação contará com exposição de objetos e documentos históricos ligados à presença redentorista no Estado e à trajetória da devoção mariana na Capital. Após a apresentação aos fiéis, o Ícone seguirá em procissão pelas avenidas Calógeras e Afonso Pena até o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundac (Fundação Municipal de Cultura), reafirmando o compromisso com a valorização do patrimônio histórico, cultural e religioso da cidade.

Às 10h, durante celebração eucarística no Santuário, o Ícone restaurado será entronizado, marcando o início das celebrações da IX Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul.

 

Por Prefeitura de Campo Grande

 

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