Investigação descarta feminicídio e aponta que mulher caiu de veículo e morreu atropelada na BR-163

A perícia descartou a participação de outras pessoas na ocorrência em abril

A investigação sobre a morte de Ely da Silva Quevedo, ocorrida em 13 de abril de 2026 na BR-163, em Campo Grande, foi concluída pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o laudo, a vítima teria saído de um veículo em movimento, caído na pista e sido atropelada pelo próprio carro.

A análise considerou imagens do local, exames no veículo e no corpo, além da reconstrução da dinâmica do fato. Não foram encontrados indícios de agressão ou sinais de luta.

Com base nos elementos reunidos, a investigação afastou a hipótese de envolvimento de terceiros. Por respeito à família, detalhes adicionais não foram divulgados.

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