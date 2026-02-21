Prazo para recuperar perdas do Plano Collor vai até 2027; veja quem tem direito e como aderir

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Pessoas que tiveram prejuízos financeiros com os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 ainda podem recuperar parte do dinheiro perdido. De acordo com decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), o prazo para adesão ao acordo coletivo que prevê compensação pelas perdas nas cadernetas de poupança dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II foi estendido até 3 de junho de 2027.

Anteriormente, o encerramento das adesões estava previsto para junho de 2025. Com a prorrogação, cerca de 292 mil poupadores ou herdeiros ainda podem ingressar no acordo, segundo a Febrapo (Frente Brasileira pelos Poupadores).

Somente em 2025, aproximadamente 352 mil acordos foram firmados, o que resultou na liberação de cerca de R$ 5,6 bilhões para compensar perdas causadas pelos planos econômicos. Ainda conforme a Febrapo, cerca de 70% dos beneficiários têm direito a receber até R$ 30 mil, a depender do saldo existente na época em que os planos foram aplicados.

Como aderir ao acordo

A adesão ao acordo é gratuita e garante o pagamento da compensação em até 15 dias úteis após a conclusão do processo. A medida é voltada principalmente a poupadores que possuem ações judiciais em andamento e desejam encerrar os processos em troca de um recebimento mais rápido.

A diretora-executiva da Febrapo, Ana Seleme, alerta que adiar a decisão pode gerar prejuízos. “Quem deixa de aderir agora está perdendo dinheiro e oportunidades de aplicar os recursos, quitar dívidas ou atender necessidades imediatas”, afirmou.

Após o prazo final, em 3 de junho de 2027, o poupador ou herdeiro pode perder o direito ao ressarcimento e ainda arcar com despesas judiciais, como honorários advocatícios, custas processuais e eventual sucumbência.

Também têm direito à compensação os herdeiros legais, entre eles cônjuges, filhos, pais e parentes colaterais até o quarto grau.

 

Com informações do SBT News

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Prefeitura fixa limites mensais para execução do orçamento de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *