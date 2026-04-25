Motorista sai ileso após tombamento de carreta na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã

Foto: reprodução/Leandro Holsbach
Foto: reprodução/Leandro Holsbach

Um motorista saiu ileso após a carreta que conduzia tombar na tarde deste sábado (25) na BR-463, rodovia que liga Dourados a Ponta Porã, a cerca de 250 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do atendimento, o condutor não teve a identidade divulgada, mas estava consciente e orientado no momento do socorro. Ele foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Vida, em Dourados, para avaliação médica.

Conforme apurado, o motorista trafegava pela rodovia com uma carreta carregada com cavaco quando precisou desviar de outro veículo à frente. Durante a manobra, ele perdeu o controle da direção, o que resultou no tombamento do veículo e da carga às margens da pista.

Apesar do impacto e do susto, o condutor não sofreu ferimentos graves.

No momento do acidente, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária passava pelo local, prestou os primeiros atendimentos e iniciou a sinalização da via para evitar novos acidentes.

Em seguida, agentes da Polícia Rodoviária Federal assumiram a ocorrência e passaram a coordenar o fluxo de veículos na rodovia, garantindo a segurança dos motoristas que transitavam pela região.

As causas exatas do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

 

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