Frente fria derruba temperaturas e espalha chuva em MS nesta segunda (27)

Sul do Estado pode registrar mínimas de até 16°C, com ventos fortes e mudança no tempo ao longo do dia

A passagem de uma frente fria muda o tempo em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (27), com avanço da instabilidade e chuva se espalhando por diversas regiões do Estado.

Com a entrada de ar mais frio, as temperaturas entram em queda, principalmente no sul, onde os termômetros podem marcar entre 16°C e 18°C. Há previsão de mínima invertida, fenômeno em que a menor temperatura do dia ocorre entre a tarde e a noite, devido ao avanço gradual do ar frio.

Os ventos passam a soprar do sul, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, e há possibilidade de rajadas pontuais acima desse valor.

Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas variam entre 16°C e 20°C, enquanto as máximas ficam entre 22°C e 31°C. Já nas regiões pantaneira e sudoeste, os termômetros devem registrar mínimas entre 20°C e 24°C e máximas que podem chegar a 37°C.

No bolsão e nas regiões norte e leste, as mínimas ficam entre 20°C e 23°C, com máximas entre 29°C e 35°C.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 21°C e 23°C e máxima que pode alcançar até 33°C ao longo do dia.

A mudança no tempo exige atenção, principalmente por conta dos ventos mais intensos e da queda de temperatura ao longo do dia.

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