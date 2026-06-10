Tempo segue firme com variação de nebulosidade em MS

Também há chuvas e tempestades, podem ocorrer tempestades mais intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Os maiores acumulados de chuvas de 40 mm/24h são previstos entre quarta (10) e quinta-feira (11)

Nesta quarta-feira (10), o tempo deve ficar mais firme, com sol e variação de nebulosidade. Esperam-se temperaturas máximas que podem atingir valores entre 27-32°C e baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-30%.

Segundo a previsão, podem ocorrer mudanças no tempo a paritr da formação de dois ciclones extratropicais, ao longo da semana, um que se forma entre terça (09) e quarta-feira (10) e outro entre quinta (11) e sexta-feira (12).

Há possibilidade de chuvas e tempestades, e pontualmente, podem ocorrer tempestades mais intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Os maiores acumulados de chuvas acima de 40 mm/24h são previstos entre quarta (10) e quinta-feira (11), especialmente para as regiões central, sul, sudoeste, oeste, sudeste e leste do estado de Mato Grosso do Sul.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidades que variam entre 40 – 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 11-16°C e máximas entre 20-27°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 17-22°C e máximas entre 23-32°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 13-20°C e máximas entre 25-32°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 14-20°C e máximas entre 23-26°C.

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