Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia em MS

Suspeito foi socorrido após o confronto, mas não resistiu aos ferimentos; drogas prontas para venda foram apreendidas no local

O suspeito, identificado como A.D.S., morreu após entrar em confronto com a polícia na manhã desta terça-feira (9), em Sidrolândia. A equipe policial havia sido acionada para atender a uma denúncia de tráfico de drogas.

Segundo divulgado, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) receberam uma denúncia anônima e, durante patrulhamento na região indicada, identificaram o homem com base nas características repassadas.

Ao se aproximar para realizar a abordagem e dar ordem de parada, a equipe foi surpreendida pelo suspeito, que estaria armado e teria apontado a arma em direção aos agentes, que efetuaram disparos.

Após ser baleado, o homem chegou a ser encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante buscas no local, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína prontas para comercialização. Conforme a polícia, o suspeito possuía antecedentes por tráfico de drogas e associação criminosa.

A perícia foi acionada para realizar os procedimentos de praxe, enquanto os trâmites legais da Polícia Judiciária Militar ficaram sob responsabilidade de um oficial da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul).

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