BMW é flagrada com 130 quilos de cocaína durante fiscalizações da PRF em MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 130 quilos de pasta base de cocaína escondidos em uma BMW X6, além de mais de uma tonelada de maconha, haxixe e uma grande carga de cigarros contrabandeados, nessa quinta-feira (5), durante fiscalizações de rotina em rodovias de Mato Grosso do Sul. As ocorrências foram registradas nos municípios de Bataguassu, Campo Grande e Rio Brilhante.

Em Bataguassu, os policiais abordaram a BMW durante fiscalização e perceberam o nervosismo do motorista e da passageira. Diante da atitude suspeita, a equipe realizou uma vistoria detalhada no veículo e encontrou tabletes de pasta base de cocaína escondidos em um compartimento oculto. Ao todo, foram apreendidos 130 quilos da droga. O motorista informou que havia pegado o entorpecente em Corumbá e que o destino final seria Presidente Prudente, no interior de São Paulo, mas não revelou quanto receberia pelo transporte. O casal e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.

Já na BR-262, em Campo Grande, a PRF apreendeu 1.066 quilos de maconha e 10 quilos de haxixe que eram transportados em um Chevrolet Onix, abordado durante fiscalização. O motorista declarou que levaria a droga de Ponta Porã até a Capital. Durante a checagem, os policiais constataram que o veículo possuía registro de apropriação indébita desde julho de 2025. O condutor, o entorpecente e o carro foram encaminhados à Polícia Civil.

Na BR-163, em Rio Brilhante, a PRF apreendeu 12,5 mil maços de cigarros contrabandeados. A carga estava em um Corsa, cujo motorista desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, sendo interceptado pouco depois. Ele afirmou que levaria os cigarros de Dourados até Presidente Prudente. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados.

As apreensões fazem parte das ações de fiscalização e combate ao tráfico de drogas e ao contrabando realizadas pela PRF nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais