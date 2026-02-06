Suspeita de tortura e abuso sexual contra criança de quatro anos é presa em Rio Verde de Mato Grosso

Uma denúncia anônima levou à prisão em flagrante de uma mulher de 51 anos na quinta-feira (5), em Rio Verde de Mato Grosso. Ela é a principal suspeita de torturar e abusar sexualmente de uma menina de apenas quatro anos. O crime ocorreu em uma residência situada no bairro Paraíso Cacerense e chocou a comunidade local pela brutalidade dos detalhes.

A ação foi coordenada pelo Conselho Tutelar, que, após receber o alerta, acionou a Polícia Militar para dar suporte à ocorrência. Ao chegarem ao local indicado, as conselheiras encontraram a vítima em estado deplorável. A criança apresentava hematomas severos no rosto e por todo o corpo, corte no lábio e inchaço na região da cabeça e sinais visíveis de lesões genitais, indicando uma possível rotina de abusos.

Devido ao estado crítico da menina, ela foi encaminhada imediatamente ao Hospital Municipal de Rio Verde. Durante o atendimento de emergência, a equipe médica confirmou a presença de lesões abertas e vermelhidão, reforçando a suspeita de violência sexual e maus-tratos continuados.

Diante do cenário de risco e extrema vulnerabilidade, o Conselho Tutelar determinou o acolhimento institucional da criança logo após a alta hospitalar. A medida visa garantir a segurança e o suporte psicológico necessários, afastando-a definitivamente do ambiente de agressão.

A suspeita permanece à disposição da Justiça e o caso segue sob investigação da Polícia Civil para apurar a relação da mulher com a criança e se há outros envolvidos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais