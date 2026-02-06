Campo Grande tem 1.104 vagas de trabalho abertas pela Funsat

Foto: divulgação
Foto: divulgação

Quem está em busca de trabalho em Campo Grande tem novas chances nesta sexta-feira (6). A Funsat  (Fundação Social do Trabalho) disponibilizou 1.104 oportunidades de emprego, contemplando profissionais com diferentes níveis de escolaridade e perfis variados.

As vagas abrangem 114 cargos distintos, incluindo desde funções operacionais até áreas técnicas e especializadas. Entre elas estão postos para operador de caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar de confecção, repositor de supermercado e auxiliar de linha de produção, que concentram boa parte das ofertas. Também há demanda para cargos como vendedor interno, pedreiro, motorista de caminhão, vigilante, atendente de lanchonete e operador de telemarketing ativo.

Um dos destaques é que a maioria das oportunidades não exige experiência anterior: são 781 vagas voltadas inclusive para quem busca o primeiro emprego. Além disso, a fundação abriu 93 vagas exclusivas para PCDs (pessoas com deficiência). Já os contratos temporários somam 10 oportunidades, todas para a função de garçom.

Há ainda chances em áreas específicas como engenharia civil, farmácia, mecânica, eletricidade, logística e segurança do trabalho, além de funções como açougueiro, padeiro, operador de empilhadeira, técnico em segurança do trabalho e zelador.

A Funsat reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser ocupadas ao longo do dia, conforme o encaminhamento dos candidatos, sem necessidade de aviso prévio. Por isso, é importante agir rapidamente.

Os interessados devem manter o cadastro atualizado na Carteira de Trabalho Digital, plataforma onde também é possível consultar vínculos empregatícios e informações sobre o seguro-desemprego. Quem preferir atendimento presencial pode comparecer à sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 16h, em horário comercial.

 

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *