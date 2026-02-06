Campo Grande tem 1.104 vagas de trabalho abertas pela Funsat

Quem está em busca de trabalho em Campo Grande tem novas chances nesta sexta-feira (6). A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibilizou 1.104 oportunidades de emprego, contemplando profissionais com diferentes níveis de escolaridade e perfis variados.

As vagas abrangem 114 cargos distintos, incluindo desde funções operacionais até áreas técnicas e especializadas. Entre elas estão postos para operador de caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar de confecção, repositor de supermercado e auxiliar de linha de produção, que concentram boa parte das ofertas. Também há demanda para cargos como vendedor interno, pedreiro, motorista de caminhão, vigilante, atendente de lanchonete e operador de telemarketing ativo.

Um dos destaques é que a maioria das oportunidades não exige experiência anterior: são 781 vagas voltadas inclusive para quem busca o primeiro emprego. Além disso, a fundação abriu 93 vagas exclusivas para PCDs (pessoas com deficiência). Já os contratos temporários somam 10 oportunidades, todas para a função de garçom.

Há ainda chances em áreas específicas como engenharia civil, farmácia, mecânica, eletricidade, logística e segurança do trabalho, além de funções como açougueiro, padeiro, operador de empilhadeira, técnico em segurança do trabalho e zelador.

A Funsat reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser ocupadas ao longo do dia, conforme o encaminhamento dos candidatos, sem necessidade de aviso prévio. Por isso, é importante agir rapidamente.

Os interessados devem manter o cadastro atualizado na Carteira de Trabalho Digital, plataforma onde também é possível consultar vínculos empregatícios e informações sobre o seguro-desemprego. Quem preferir atendimento presencial pode comparecer à sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 16h, em horário comercial.

