Homem é investigado por apologia a ataques escolares e tem celular apreendido em Coxim

Mensagens encontradas no aparelho continham exaltação a atentados em escolas no Brasil e nos Estados Unidos

Uma ação realizada nesta quinta-feira (5) pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), com apoio da Delegacia Regional de Coxim, cumpriu mandado de busca e apreensão no bairro Vila Pequi. A investigação apura apologia e incitação a crimes relacionados a ataques em escolas.

Durante a operação, foi apreendido o celular de um homem de 25 anos. A análise do aparelho identificou conversas no aplicativo TikTok com conteúdo que exaltava os autores do ataque ocorrido em Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, e o atentado registrado em Suzano (SP), que deixou sete pessoas mortas e nove feridas.

Também foram localizadas mensagens que incentivavam crimes envolvendo ataques a instituições de ensino. Além do celular, dois canivetes e balaclavas foram apreendidos.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, prestou depoimento e vai responder pelos crimes em liberdade.

A Polícia Civil informou que mantém o acompanhamento e a investigação de casos relacionados à segurança escolar e à proteção de crianças e adolescentes. Denúncias podem ser feitas diretamente à DEPCA ou pelos canais oficiais da corporação.

