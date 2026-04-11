Ladrão é flagrado dentro de escola tentando levar grades de ferro no Jardim Canguru

Um homem, identificado como Samuel de Lima Leite, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (11), após ser surpreendido dentro da Escola Municipal Arlene Marques, no Jardim Canguru, em Campo Grande, tentando furtar grades de ferro usadas em grelhas de escoamento de águas pluviais.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Guarda Civil Metropolitana foi acionada para atender a denúncia de furto na unidade escolar. No local, os agentes encontraram o suspeito já com uma das grades retirada.

O guarda municipal que estava de plantão na escola relatou que viu o homem carregando uma grade em direção ao muro. Durante a abordagem, ele percebeu ainda que outra peça já havia sido colocada sobre o muro, indicando que o material estava pronto para ser levado.

Ainda conforme o registro, o homem teria pulado o muro para entrar na escola. Aos agentes, ele afirmou que já havia invadido o local outras vezes e furtado grades em datas anteriores.

O suspeito foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, onde o caso foi registrado como furto qualificado tentado. O delegado plantonista, Willian Rodrigues, determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante e requisitou exame pericial para comprovação da escalada.