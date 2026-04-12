Domingo será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuva em todas as regiões

Campo Grande deve ter máxima de 29°C; sul do Estado concentra os maiores volumes

A previsão do tempo para este domingo (12) indica instabilidade em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas ao longo do dia.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 21°C e 29°C, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva. O cenário se repete em grande parte do Estado, com temperaturas amenas e presença de nuvens carregadas.

Na região sul, o tempo segue mais fechado. Em Dourados, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 30°C, enquanto Ponta Porã deve registrar 21°C a 27°C, também com chuva. Em Iguatemi, os termômetros ficam entre 21°C e 27°C, com maior intensidade de precipitação.

No sudoeste, Porto Murtinho pode chegar aos 30°C, com mínima de 24°C e ocorrência de chuva. Já em Corumbá, na região pantaneira, a máxima prevista é de 34°C, com pancadas isoladas ao longo do dia.

Na região norte, Coxim e Camapuã terão temperaturas entre 23°C e 33°C, com previsão de chuva e trovoadas. No leste, Três Lagoas deve registrar variação entre 23°C e 33°C, enquanto Paranaíba fica entre 22°C e 32°C, também com tempo instável.

De forma geral, o domingo será marcado por calor moderado, alta umidade e condições favoráveis para chuva em todo o Estado, exigindo atenção para possíveis mudanças rápidas no tempo.

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