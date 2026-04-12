Andarilho é esfaqueado enquanto dormia em calçada e pede ajuda em Corumbá

Um jovem de 18 anos, em situação de rua, foi esfaqueado enquanto dormia em uma calçada na manhã de sábado (11), na região da Popular Nova, em Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima conseguiu pedir ajuda em uma residência próxima após ser atingida por um golpe de faca na região da clavícula. Moradores acionaram a equipe de resgate, que prestou os primeiros atendimentos no local.

Aos militares, o jovem relatou que foi atacado enquanto dormia nas proximidades de uma casa. Durante o atendimento, foram realizados procedimentos para conter a hemorragia causada pelo ferimento.

Após ser estabilizado, o rapaz foi encaminhado para a UPA Guatós, onde recebeu atendimento médico. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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