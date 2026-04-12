Por ciúmes, homem esfaqueia casal e deixa vítimas feridas em Rio Brilhante

Um homem de 41 anos esfaqueou um casal na noite de sábado (11), no bairro Morada do Sol, em Rio Brilhante. O ataque, segundo a polícia, teria sido motivado por ciúmes.

A Polícia Militar foi acionada após as vítimas darem entrada no hospital municipal da cidade. No local, os policiais conseguiram colher informações iniciais, embora não tenha sido possível confirmar exatamente onde ocorreu a agressão.

A mulher, de 34 anos, sofreu ferimentos no rosto e no cotovelo. Ela relatou que havia tido um envolvimento casual com o agressor, mas não mantinha relacionamento com ele. Ao vê-la acompanhada de outro homem, o suspeito teria se exaltado e cometido o ataque.

Já o homem, de 53 anos, foi atingido com um golpe de faca no antebraço direito. Ele afirmou aos policiais que não conhecia o autor e que foi surpreendido, sendo atacado sem qualquer aviso.

Ainda no hospital, a mulher apresentou uma foto do suspeito à polícia, o que pode auxiliar na identificação. Conforme o boletim de ocorrência, ambos passarão por cirurgia devido aos ferimentos.

O autor do crime não foi localizado até o momento. O caso será investigado pelas autoridades policiais.

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