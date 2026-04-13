Calor, ventos fortes e risco de tempestades marcam a segunda-feira em MS

A segunda-feira (13) será marcada por tempo instável em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens, temperaturas elevadas e previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. De acordo com o Cemtec, a combinação de calor, alta umidade, áreas de baixa pressão atmosférica e o avanço de cavados favorece a formação de instabilidades em todo o Estado.

Há risco de tempestades isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões sudeste e leste. Nessas áreas, os acumulados de chuva podem ultrapassar os 30 milímetros em 24 horas. Os ventos sopram do quadrante leste, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo registrar rajadas mais intensas ao longo do dia.

As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. Em Campo Grande, o dia começou com céu nublado e os termômetros devem variar entre 20°C e 29°C, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Já em Dourados, a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 30°C, também com instabilidade.

Na região leste, Três Lagoas terá temperaturas entre 23°C e 31°C, com pancadas de chuva previstas. No Pantanal, Corumbá deve enfrentar calor mais intenso, com mínima de 24°C e máxima de 33°C, além de chance de tempestades.

Outras cidades também seguem com tempo instável: Coxim terá variação entre 22°C e 32°C, enquanto Ponta Porã registra temperaturas entre 20°C e 28°C. Em Paranaíba, os termômetros devem oscilar entre 22°C e 31°C, com previsão de chuva ao longo do dia.

O cenário exige atenção da população, especialmente devido ao risco de descargas elétricas e ventos fortes em pontos isolados do Estado.

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