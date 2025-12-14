Campo-grandense acerta a quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 51 mil

Uma aposta registrada em Campo Grande garantiu um prêmio de R$ 51.339,54 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.951 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (13). Enquanto isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 52 milhões.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os números sorteados foram 5, 8, 30, 31, 37 e 45. O volante vencedor em Mato Grosso do Sul foi registrado em uma lotérica credenciada da Capital. Trata-se de uma aposta simples, com seis dezenas e sem participação em bolão.

No total, a quina teve outras 44 apostas premiadas em todo o país. Já a quadra registrou 3.730 vencedores, sendo 49 deles em Mato Grosso do Sul, com prêmio individual de R$ 998,26.

O valor conquistado pelo apostador campo-grandense poderá ser sacado a partir do próximo dia útil, mediante a apresentação do bilhete original em uma agência da Caixa.

A próxima chance de apostar nas loterias da Caixa será a partir das 20h de segunda-feira (15), com sorteios da Dupla Sena, Quina, Lotomania, Super Sete e Lotofácil.

Além da Mega-Sena, outros concursos também foram sorteados neste sábado. Na Mais Milionária (concurso 311), as dezenas foram 19, 29, 32, 38, 42 e 50, com trevos 4 e 2, e prêmio estimado em R$ 12 milhões. A Dia de Sorte (concurso 1.152) sorteou os números 10, 12, 14, 16, 18, 22 e 24, com o mês da sorte sendo fevereiro. Já a Quina (concurso 6.902) teve as dezenas 8, 24, 44, 57 e 65, enquanto a Timemania (concurso 2.331) sorteou 12, 37, 56, 63, 71, 74 e 78, com o time do coração Novorizontino (SP). A Lotofácil (concurso 3.562) apresentou os números 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23 e 25.

